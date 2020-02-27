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Елена Степаненко, артистка и юморист, впервые прокомментировала свои отношения с Евгением Петросяном после бракоразводного процесса.

Согласно словам звезды, она решила простить бывшего мужа за все совершенные им ошибки. Когда ее спросили, продолжает ли она переживать и молиться за экс-супруга, то Степаненко ответила утвердительно. Она также сообщила, что регулярно видится с Петросяном, так как он нередко приходит к ней в квартиру, чтобы забрать личные вещи или нужные ему кассеты.

Напоминаем, что Степаненко и Петросян развелись в ноябре 2018 года. Знаменитые юмористы прожили вместе друг с другом 32 года. Они до сих пор делят имущество, оцененное экспертами в полтора миллиарда рублей.

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