Тина Канделаки в одном из выпусков программы Бориса Корчевникова “Судьба человека” заявила, что себя и свою карьеру сделала сама.

Это высказывание возмутило актёра Стаса Садальского. В своём блоге он рассказал, как на самом деле Канделаки стала известной. И в первую очередь он отметил, что именно от него Тине достались все нужные связи и дружбы.

Также он отметил Олега Марусева, который привёл Канделаки на телевидение в передачу “Времечко”, а также представил Прошутинской. Напомнил он и про Новодворскую, которая консультировала и образовывала Тину. Также он сообщил о продюсере передачи “Детали” Наталье Билан, которая говорила ей в наушник умные фразы.

Саму Канделаки Садальский назвал ограниченной, но амбициозной, и сравнил её с куклой вуду, которую лепили все, втыкая булавки в пустое тело. Кроме того, он раскритиковал её провинциальный говор, который советовал исправить уроками у ритора. Но Канделаки его не послушалась, и сейчас раздражает этим зрителей.

В целом, как отметил Садальский, Канделаки создала много баек о своей жизни.