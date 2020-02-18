Соединенные Штаты решили не покупать легкие винтовые штурмовики, сославшись на то, что они будут бесполезны в возможном конфликте с Россией.

Представитель американских военно-воздушных сил сообщил о том, что Вашингтон готов усилить свои войска, чтобы эффективно противостоять «близким себе» государствам. Речь идет о Китае и Российской Федерации. Первоначально новые самолеты планировалось использовать для выполнения боевых задач в районах, где отсутствуют истребители F-35. Они имеют малую скорость, но при этом способны преодолевать значительные расстояния. Подобные воздушные судна весьма часто используются при проведении антитеррористических операций.

Однако, по мнению экспертов США, самолеты с пропеллерами имеют низкую эффективность при возможном столкновении с ВКС РФ или ВВС КНР, поэтому их было решено заменить на более современные варианты.