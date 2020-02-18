читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты решили не покупать легкие винтовые штурмовики, сославшись на то, что они будут бесполезны в возможном конфликте с Россией.

Представитель американских военно-воздушных сил сообщил о том, что Вашингтон готов усилить свои войска, чтобы эффективно противостоять «близким себе» государствам. Речь идет о Китае и Российской Федерации. Первоначально новые самолеты планировалось использовать для выполнения боевых задач в районах, где отсутствуют истребители F-35. Они имеют малую скорость, но при этом способны преодолевать значительные расстояния. Подобные воздушные судна весьма часто используются при проведении антитеррористических операций.

Однако, по мнению экспертов США, самолеты с пропеллерами имеют низкую эффективность при возможном столкновении с ВКС РФ или ВВС КНР, поэтому их было решено заменить на более современные варианты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Yadro – Dynamo Saint Petersburg (Amateur) | Chelsea (2×2) – Liverpool (2×2) | Liverpool (2×2) – Barcelona (2×2) | Chelsea (2×2) – Real (2×2) | VfB Stuttgart (Amateur) – Hamburg (Amateur) | Bayern (Amateur) – Schalke (Amateur) | Atletico (Amateur) – Real (Amateur) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 18 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи, 18 февраля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск, 18 февраля – пасмурно, до -10 °C | Королев, 18 февраля – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск, 18 февраля – пасмурно, до 4 °C | Армавир, 18 февраля – ясно, до 8 °C |