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Роман Борзунов, российский сомнолог, решил дать несколько советов россиянам по поводу дневного сна.

Согласно словам ученого, дневной сон вполне можно использовать для восполнения дефицита сна, однако необходимо следить за тем, чтобы не перекомпенсировать его. Если человек, к примеру, не смог выспаться ночью, а затем днем поспал несколько часов, то последующая ночь снова может оказаться для него бессонной.

Эксперт заявил, что продолжительность дневного сна не должна превышать 60-70 минут. К тому же если человек лег спать в 10-11 часов вечера, то днем ему не следует ложиться позднее 16 часов. Людям, которые трудятся ночью, необходимо поспать 3-4 часа сразу же после прихода домой.

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