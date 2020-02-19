читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Личности жительниц России, которые участвовали в съемках порнографического клипа на новую композицию лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, были рассекречены в Сети.

В появившемся на Telegram-канале «Двач» сообщении были размещены прямые ссылки на странички россиянок, снявшихся в порноклипе, в соцсетях. Рядом с некоторыми ссылками указано, чем именно занимались девушки в клипе.

Напоминаем, что видео, снятое на песню «Till the End», является самым настоящим порнографическим роликом, поэтому он был размещен на известном интернет-ресурсе для взрослых. На опубликованных кадрах появляется и сам солист, исполняя одну из главных ролей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
SDYUSSHOR Zenit Saint Petersburg – Zvezda Saint Petersburg | Liverpool (2×2) – Barcelona (2×2) | Real (2×2) – Barcelona (2×2) | Liverpool (2×2) – Chelsea (2×2) | Borussia (Amateur) – Werder (Amateur) | VfB Stuttgart (Amateur) – Hamburg (Amateur) | Atletico (Amateur) – Real (Amateur) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 19 февраля – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи, 19 февраля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский, 19 февраля – ясно, до -9 °C | Южно-Сахалинск, 19 февраля – пасмурно, до -8 °C | Королев, 19 февраля – ясно, до 7 °C | Подольск, 19 февраля – небольшой снег, до 3 °C | Армавир, 19 февраля – ясно, до 9 °C |