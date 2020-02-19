Личности жительниц России, которые участвовали в съемках порнографического клипа на новую композицию лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, были рассекречены в Сети.

В появившемся на Telegram-канале «Двач» сообщении были размещены прямые ссылки на странички россиянок, снявшихся в порноклипе, в соцсетях. Рядом с некоторыми ссылками указано, чем именно занимались девушки в клипе.

Напоминаем, что видео, снятое на песню «Till the End», является самым настоящим порнографическим роликом, поэтому он был размещен на известном интернет-ресурсе для взрослых. На опубликованных кадрах появляется и сам солист, исполняя одну из главных ролей.