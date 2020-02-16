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В рамках недавнего съезда «Слуги народа» стало известно, что партия собирается создать собственный интернет-канал и газету. Об этом сообщила Евгения Кравчук, замглавы фракции.

Согласно ее словам, данная идея среди членов партии возникла всего несколько дней назад. Финансирование новых медиапроектов будет осуществляться на средства фракции. Будут созданы специальные выездные студии. Основной темой для обсуждений станут события, происходящие внутри «Слуги народа».

Канал появится не на телевидении, а в сети Интернет. Пока неясно, кто станет его ведущими, однако не исключено, что для этого пригласят специалистов со стороны. Газета будет выходить тиражом в 700 000 экземпляров. Однако пока что все проекты находятся на этапе обсуждений.

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