В издании «Росбалт» сообщили, что СК РФ проведет доследственную проверку по отношению к Николаю Атмоньеву, советнику экс-генпрокурора Юрии Чайки, который, возможно, имел связь с Захарием Калашовым, вором в законе по кличке Шакро Молодой.

Проверка будет проведена по требованию Карлена Азизбекяна, совладельца двух казино в Москве, которые были захвачены Калашовым. Он считает, что Атмоньев помог авторитету завладеть игорными заведениями, так как ранее закрыл дело о пропаже юриста Владимира Духнова, второго совладельца бизнеса. Только через 10 лет Следком признал данное решение незаконным.

В СМИ напоминают, что в двухтысячных годах 2-х из 5 акционеров казино убили, а затем в одно из игорных заведений ворвались оперативники РУБОП, что привело к переходу здания под контроль людей криминального авторитета. Позднее офицеры данного подразделения, которые участвовали в этой операции, скончались.