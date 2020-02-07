Сельский магазин в Новосибирской области был ограблен 54-летним мужчиной, который вооружился игрушечным пистолетом.

Данное происшествие случилось вчера, 6 февраля, в селе Кабаклы. Подозреваемый ворвался в местный магазин и, угрожая продавщице пистолетом, забрал с полок пачку пельменей и два флакона духов. Позднее правоохранители задержали мужчину, который уже успел выпить содержимое одного из флаконов и съесть половину пачки пельменей.

В ходе допроса стало известно, что обвиняемый во время ограбления использовал ненастоящий пистолет, который он выкинул в снег, когда шел домой из магазина. По отношению к мужчине завели уголовное дело. Если его признают виновным, то ему грозит заключение в тюрьме сроком до 10 лет.