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В управлении СКР по Пермскому краю сообщили о том, что местная несовершеннолетняя жительница забеременела после интимной близости с взрослым мужчиной.

Отмечается, что по отношению к 25-летнему мужчине, имевшему интимную связь со школьницей, было открыто уголовное дело. По версии следствия, в конце прошлого года молодой человек занялся сексом со знакомой, зная, что ей еще не исполнилось восемнадцать лет.

Вскоре после этого девушка забеременела. На данный момент времени сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по этому делу, пытаясь установить все обстоятельства случившегося.

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