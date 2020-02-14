В Сети появилась информация о том, что себестоимость игровой приставки PS5 от Sony составляет 450 долларов (около 28,8 тысячи рублей).

По словам экспертов, компании придется вначале продавать консоль себе в убыток, так как в указанную сумму не включены расходы на логистику и сборку, а рыночная стоимость устройства, скорее всего, составит 499 долларов. Специалисты отмечают, что в PlayStation 5 используется довольно дорогостоящая система охлаждения, а также дефицитные планки ОЗУ и недешевые твердотельные накопители.

Некоторые аналитики также беспокоятся, что на старт продаж может негативно повлиять эпидемия коронавируса. Однако пока что подготовка к запуску PS5 идет строго по плану. Напоминаем, что выход консоли нового поколения намечен на рождественские праздники текущего года.