Компанией Samsung был зарегистрирован новый патент на первый мобильный гаджет Galaxy с овальным дисплеем. Однако источник отмечает, что в действительности он оснащен 3-мя отдельными экранами.

Патент был подан в американское ведомство летом предыдущего года, однако его публикация произошла лишь в конце прошлого месяца. Наверху и внизу у нового устройства расположены два дополнительных экрана, на которых планируется показывать значки приложений и кнопок управления. Основным преимуществом подобного решения является возможность быстрого выбора нужной программы на вспомогательном экране без необходимости возвращения на рабочий стол на главном дисплее.

Дополнительные экраны могут использоваться для выполнения множества других задач, к примеру, изменения громкости и управления воспроизведением во время просмотра видео. Ими можно также контролировать различные элементы используемой программы. Однако следует отметить, что появление патента еще не значит, что такой смартфон когда-нибудь появится на рынке.