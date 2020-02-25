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Исследователи из разных стран обнаружили доказательства того, что рождение в семье одних только девочек или мальчиков является простым совпадением.

Данное открытие идет вразрез с предыдущими теориями, согласно которым рождение в семье детей одного и того же пола связано с некой генетической предрасположенностью и даже передается по наследству. Однако никто так и не смог объяснить этот биологический механизм. В ходе нового исследования специалисты проанализировали более 6 миллионов 700 тысяч человек, выяснив, были ли их двоюродные сестры и братья одного пола.

Оказалось, что подобной связи не было, причем данная закономерность проявлялась даже при изучении одних лишь первенцев. По словам ученых, сестры и братья похожи друг на друга в генетическом плане, поэтому при наследуемом соотношении полов потомства у них тоже должно наблюдаться подобное соотношение. Однако эксперты выяснили, что этот параметр абсолютно случаен и не наследуется.

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