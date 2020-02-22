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В издании «Ъ-СПб», сославшись на источники в правительстве Ленинградской области, отметили, что Марат Хуснуллин, российский вице-премьер, не побывал в Кудрово во время своего рабочего визита в регион.

Ранее отмечалось, что в рамках своего визита высокопоставленный чиновник собирался отправиться во Всеволожский район и побывать в поселке Бугры, а также в двух городах: Кудрово и Мурино. О своих планах он сообщил в соцсети «Твиттер». Пользователи сразу же рассказали ему о нескольких наиболее значимых проблемах региона, включая снос спортивного сооружения «Петербургский» и малую скорость прокладки веток метро.

Россияне также попросили вице-премьера побывать в Кудрово, в котором все еще не решены проблемы с доступностью транспорта. К примеру, трамваи в нем появятся лишь через 3-4 года, а о строительстве станции метро в последнее время вообще нет никакой информации. Поэтому многие были разочарованы тем, что Хуснуллин так и не побывал в городе.
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