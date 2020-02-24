Борис Менделевич, состоящий в комитете Госдумы по охране здоровья и являющийся доктором медицинских наук, сообщил об опасности чрезмерного поедания блинов на Масленницу.

Согласно его словам, переедание блинов способно спровоцировать осложнения желудочно-кишечного тракта. К тому же ранее сообщалось, что блины вовсе нельзя употреблять тем, кто имеет непереносимость глютена, диабет, панкреатит, холецистит, а также людям с лишним весом.

Менделевич посоветовал при выпекании блинов использовать как можно меньше масла, а лучше и вовсе обходиться без него, применяя для выпекания сковороду с антипригарным покрытием. Также он порекомендовал в качестве начинки для блинов использовать полезные составляющие.

Высказался он и о покупных блинах, высказавшись, что приобретать их стоит в надёжных местах, и соблюдать гигиену при их употреблении.