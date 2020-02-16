Сергей Горох, директор Бориса Моисеева, исполнителя из РФ, сообщил о том, что пенсия артиста составляет 55 000 рублей.

Согласно его словам, основная пенсия звезды равна 25 000 рублям. Еще 30 000 рублей знаменитость получает из-за наличия у него звания заслуженного российского артиста. Горох также добавил, что певцу хватает денег, так как тот живет простой жизнью обычного человека. К тому же его окружают друзья, готовые всегда протянуть ему руку помощи.

В СМИ отмечают, что после раскрытия пенсии Моисеева он смог возглавить список богатейших пенсионеров среди российских звезд. Ранее на первом месте находился Станислав Садальский, известный киноактер, который получал 50 000 рублей в виде пенсионных выплат.