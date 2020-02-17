Замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев заявил о том, что работодатели должны отдавать предпочтение многодетным отцам.

Согласно его заявлению, ситуация, в которой мужчина зарабатывает достаточно средств для содержания большой семьи, важнее для страны, чем та, в которой муж и жена работают за небольшую зарплату. В связи с этим необходимо особо проработать меры материального стимулирования отца.

Как уверен Малофеев, следует начать настраивать общество на то, что неразведённый отец, имеющий несколько детей, должен иметь определённые льготы на работе. Так, его нужно освобождать от части налогов, что сделает такого сотрудника более выгодным для работодателя. Также отмечается, что из-за того, что многодетный отец должен содержать свою семью, он является более стабильным работником.

При этом многодетному отцу не нужен будет пенсионный фонд – его ему создадут его четверо-пятеро детей. И по сравнению с бездетными, многодетный отец принесёт больше в ВВП страны.