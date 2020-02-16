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В городе Череповец водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался убежать от стражей правопорядка в ближайший лес.

При патрулировании Северного района инспекторы ГИБДД обратили внимание на автолюбителя, который при виде правоохранителей выскочил из машины и побежал в сторону леса. Наряд ДПС тут же отправился в погоню за подозрительным мужчиной. Он был задержан в нескольких сотнях метров от трассы. На нем была надета лишь футболка и спортивные штаны.

Задержанным оказался 38-летний местный житель, который признался в том, что перед поездкой на автомобиле выпил крепкий спиртной напиток и несколько банок пива. Правоохранители также выяснили, что всего год назад его лишили водительского удостоверения за езду в пьяном виде. В отношении него завели уголовное дело. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 2-х лет.

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