В Удмуртии психически больной мужчина снова осуществил насильственные действия сексуального характера в отношении своей пожилой соседки.

Данное преступление было совершено летом прошлого года. Подозреваемый, которого недавно выпустили из тюрьмы, проник в дом, где жила пенсионерка, а затем сексуально надругался над ней, угрожая расправой. Ранее мужчину уже ни один раз судили за схожие преступления, причем его соседка пострадала от него дважды.

При проведении медицинской экспертизы удалось узнать, что обвиняемый психически нездоров. В рамках судебного заседания его признали виновным и приговорили к 6 годам тюремного заключения. Ему также предстоит наблюдаться у психиатра.