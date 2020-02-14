В торговом центре «Акварель», расположенном в Волгограде, были обнаружены школьницы, которые пропали во вторник, 11 февраля, в Городище при возвращении домой из школы.

В правоохранительных органах отмечают, что несовершеннолетние девочки были найдены 13 февраля во время поисково-розыскных мероприятий. Стражи правопорядка обнаружили самовольно ушедших из дома подростков в торговом комплексе, находящемся в Советском районе. Согласно предварительной информации, в отношении них не было совершено никаких насильственных действий.

Теперь специалистам предстоит узнать, где находились девочки все это время и почему они решили сбежать из своих семей, отключив мобильные аппараты. В СМИ сообщают, что у одной из школьниц уже есть парень. Скорее всего, подростки проживали у него.