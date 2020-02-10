Профессор психологии Борис Хигир рассказал о том, как можно определить характер человека по его стопе. Как было отмечено, так определять характер начали ещё в Древней Греции, эта наука получила название педомантия.

Греческая форма имеется примерно у 15% людей, она характеризуется постепенно уменьшающимися пальцами. Этих людей очень сложно переубедить, также они не любят быть лидерами. Обладатели греческих стоп имеют хорошую интуицию в отношении других людей, но также они обидчивы и мнительны.

Русская стопа немного отличается от греческой – она имеет другую форму камбаловидной мышцы, второй палец чуть длиннее большого. Такие стопы есть у 12% людей. Русская форма свидетельствует о лидерских качествах, но неустойчивой нервной системе.

Германская форма блика к русской, отличается лишь более выраженным ахиллесовым сухожилием. Она наблюдается у терпеливых, аккуратных, трудолюбивых и сдержанных людей. Они являются хорошими семьянинами.

Египетская стопа есть у каждого четвёртого жителя планеты, она отличается разными по длине пальцами и частым плоскостопием. Эти люди являются ответственными руководителями, хорошими друзьями, они обладают стабильной психикой и здоровой самооценкой.

Римская стопа отличается пальцами практически одинаковой длины. Обладатели таких стоп обладают острым умом, высокими амбициями и властностью, они не любят однообразие и ненавидят проигрывать.