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Некоторое время назад в Сети распространилась информация о том, что Евгений Петросян выплатил своей бывшей жене Елене Степаненко миллиард рублей.

Так, если верить опубликованной информации, то переводить деньги Петросян начал с конца 2017 года. По документам, он совершил несколько переводов: на 300 миллионов рублей, затем на 250 миллионов, на 100 миллионов, и 350 миллионов рублей. Кроме того, он перевёл 128 миллионов рублей дочери Викторине.

Как предполагается, таким образом Петросян хотел откупиться от бывшей жены, но у него не вышло. А с 2018 года его счётом начала пользоваться Татьяна Брухунова, ставшая не так давно его женой.

Однако Сергей Жорин, являющийся официальным представителем и адвокатом Петросяна, информацию опроверг. Как он сообщил, все опубликованные выписки с банковских счетов являются фейком, который заказала Степаненко. Кроме того, на счету у юмориста подобных денег не было вовсе.

Жорин отметил, что в суде Степаненко утверждает, что Петросян вывел их совместные деньги со счёта, сейчас говорит, что он перевёл миллионы ей. Он предположил, что у Степаненко началось раздвоение личности.

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