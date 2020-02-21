В Сети был размещен новый рендер мобильного устройства Redmi K30 Pro 5G, благодаря которому смартфон теперь можно изучить почти со всех сторон.

В плане внешнего вида новинка практически во всем повторяет своего младшего «собрата» Redmi K30 5G, но при этом имеет одно существенное отличие. Дело в том, что вместо врезанной в дисплей передней камеры она обладает выдвижной системой, состоящей из двух сенсоров. Что касается задней панели, то на ней установлен блок сразу с четырьмя сенсорами.

Инсайдеры отмечают, что в качестве чипсета будет использоваться мощный и современный Snadpragon 865. Гаджет может также получить сверхбыструю флеш-память UFS 3.0. Официальная премьера новинки должна состояться уже в следующем месяце.