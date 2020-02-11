Индустриальный инсайдер Мукул Шарма из Индии разместил в Сети первый «живой» фотоснимок флагманского гаджета Xiaomi Mi 10 в рабочем состоянии.

На опубликованном кадре можно увидеть, что на девайсе активирована программа Real Pi Benchmark, которая предназначена для тестирования производительности чипсета и памяти мобильного устройства. Фотография также подтверждает ранние рендеры смартфона, который действительно обладает интегрированной в экран передней камерой и дисплеем, изогнутым по бокам.

Недавно компания разместила небольшой рекламный ролик гаджета, в котором основной упор был сделан на высокой производительности Mi 10. Напомним, что он оснащен мощным процессором Snapdragon 865 и ОЗУ формата LPDDR5. Официальная премьера новинки должна состояться уже 13 февраля.