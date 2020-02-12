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Бабак Тагвей, военный эксперт, сославшись на экс-пилота турецких ВВС, сообщил о том, что сирийский вертолет Ми-17 был атакован истребителем F-16 из Турции.

Согласно словам аналитика, боевую технику сбил F-16C, место дислокации которого находится на турецкой военной базе Инджирлик. Летчик воспользовался управляемой ракетой, относящейся к классу «воздух-воздух». Ранее отмечалось, что вертолет, который упал в окрестностях Найраба (сирийская провинция Идлиб), подбили боевики.

В турецком Министерстве обороны уже подтвердили информацию о падении вертолета, в результате которого, по предварительным сведениям, погибли двое сирийских военнослужащих. Однако в Турции не сообщили, кто именно осуществил атаку на боевую машину.

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