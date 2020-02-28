На интернет-портале 91Mobiles появились качественные рендерные изображения китайского гаджета Xiaomi Mi Mix 4, созданные дизайнером Вакаром Кханом.

Отмечается, что данные рендеры были нарисованы на базе патентов, зарегистрированных производителем новой модели. Внешне она похожа на смартфон Mi Mix Alpha, однако экран у нее занимает не всю переднюю панель. Что касается задней поверхности, то она выполнена в классическом стиле, однако содержит части загибающегося дисплея.

Не исключено, что подобный дизайн даст возможность компании снизить себестоимость девайса и увеличить его функциональность. Напомним, что анонс Mi Mix Alpha состоялся в 2019 году, однако он так и не смог стать массовым устройств. Сейчас его можно приобрести лишь в нескольких розничных магазинах за 2800 долларов.