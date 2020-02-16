Семнадцатилетний подросток забил до смерти молотком знакомую женщину в поселке городского типа Улькан. Юноша пришел к ней за самогоном.

В управлении СКР по Иркутской области отметили, что данное преступление было совершено 8 февраля в ночное время суток. Молодой человек отправился в дом местной жительницы, желая приобрести у нее алкогольный напиток. Однако вскоре между ними возник конфликт. Подросток в ярости схватил в руки молоток и ударил им женщину по голове, которая тут же скончалась.

Преступник забрал личные вещи убитой и скрылся с места убийства. Полицейские смогли найти и задержать подозреваемого, которого ранее уже судили за угон и кражу. В его отношении возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.