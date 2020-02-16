читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Семнадцатилетний подросток забил до смерти молотком знакомую женщину в поселке городского типа Улькан. Юноша пришел к ней за самогоном.

В управлении СКР по Иркутской области отметили, что данное преступление было совершено 8 февраля в ночное время суток. Молодой человек отправился в дом местной жительницы, желая приобрести у нее алкогольный напиток. Однако вскоре между ними возник конфликт. Подросток в ярости схватил в руки молоток и ударил им женщину по голове, которая тут же скончалась.

Преступник забрал личные вещи убитой и скрылся с места убийства. Полицейские смогли найти и задержать подозреваемого, которого ранее уже судили за угон и кражу. В его отношении возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
England (Amateur) (Women) – France (Amateur) (Women) | Parramatta Eagles – Dunbar Rovers | Mumbai Ultras – Atlanta FC | Perth Glory (Women) – Brisbane Roar (Women) | Rockdale City Suns U20 – St. George Saints U20 | Dorados – Cimarrones | Nasinu – Labasa FC |
Вам может понравиться

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 16 февраля – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи, 16 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский, 16 февраля – ясно, до -7 °C | Южно-Сахалинск, 16 февраля – пасмурно, до -11 °C | Королев, 16 февраля – ясно, до 2 °C | Подольск, 16 февраля – пасмурно, до -1 °C | Армавир, 16 февраля – переменная облачность, до 3 °C |