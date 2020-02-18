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Подросток из Крыма рассказал о том, как полицейские из города Саки пытали его и требовали признаться в краже денег с автомойки, на которой он даже не был.

Согласно рассказу юноши, он с отцом и знакомыми выехали в Симферополь. Возле города Саки они были остановлены ГИБДД. Затем к автомобилю подошли люди в гражданской одежде, которые вытащили их и уложили лицом в землю. После этого их увезли в отдел МВД России “Сакский”.

Один из полицейских перед отправлением в отделение с колена ударил мальчика в пах. В течение трёх часов подростка допрашивали и пытали три полицейских. Один из них придавил голову подростка к полу, другой заломил ему руки наверх и стянул штаны и трусы, и включил электрошокер. Уточняется, что по половым органам его не били, только запугивали. Кроме этого, пока он лежал на полу, ему наносили удары по голове и спине.

Затем задержанных обвинил в краже денег с автомойки, куда они даже не заезжали. Подростка заставили подписать документы, в частности, что к нему не была применена физическая сила. Также у него отобрали около двух тысяч рублей.

В настоящее время информация проверяется республиканским Следственным управлением.

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