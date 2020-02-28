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Представители управления МЧС по Подмосковью сообщили о том, что в районе Одинцовского городского округа из Москвы-реки было извлечено тело мужчины без признаков жизни.

На официальном интернет-портале службы спасения отмечается, что данный инцидент произошел 26 февраля в окрестностях села Знаменское на Рублевской станции. Работники ПСЧ-244 «Мособлложспаса» смогли извлечь труп 39-летнего мужчины. Причины его смерти неизвестны.

Отмечается, что тело было найдено в зоне, которая не оборудована для купания. Труп был отправлен в Одинцовский морг. Информация о случившемся была передана следователям, которые уже организовали проверку по факту обнаружения тела.

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