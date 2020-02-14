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В управлении СКР по Краснодарскому краю сообщают о том, что в региональной столице местный житель мог убить своего малолетнего сына, а потом свести счеты с жизнью.

По словам сотрудников ведомства в начале текущего месяца в одном из краснодарских домов были обнаружены тела 33-летнего мужчины и 6-летнего ребенка. Позднее удалось выяснить, что мужчина приходился отцом мальчику. Согласно предварительной версии, местный житель сначала убил своего сына, а потом покончил жизнь самоубийством.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в рамках расследования специалисты изучат условия жизни мальчика в семье.

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