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Представители правозащитного центра «Единой России» призвали МВД и Министерство здравоохранения сделать медицинское освидетельствование водителей более приближенным к реальности.

Михаил Старшинов, один из сотрудников центра, отметил, что нередко водитель ведет себя адекватно и по всем параметрам способен управлять автомобилем, но его все равно лишают водительского удостоверения после обнаружения в крови запрещенных веществ, которые могли попасть в организм с медицинскими препаратами.

По словам Старшинова, освидетельствование должно содержать в себе поиск клинических признаков опьянения. В результате это должно будет помочь избежать случаев, при которых водителей необоснованно привлекают к ответственности. В министерствах пока никак не прокомментировали данное предложение.

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