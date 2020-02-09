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Наргиз, исполнительница из РФ, сообщила о том, что организаторы решили отменить ее выступления в Краснодаре и Ростове-на-Дону, не объяснив при этом причины своего поступка.

Согласно словам певицы, ее поклонники теперь не могут вернуть деньги за купленные билеты, так как продавцы ждут, пока они не будут возвращены организаторами. Она отметила, что промоутеры сначала разрекламировали проведение концертов, а затем сами же их отменили, не позволяя при этом людям получать потраченные деньги. В итоге виноватой оказывается она.

По мнению артистки, есть группа людей, заинтересованная в том, чтобы уничтожить ее как в моральном, так и в творческом плане. Наргиз уверена, что именно эти нехорошие личности устроили всю эту ситуацию с отменой ее концертов. Она также считает, что они стоят за ее травлей в социальных сетях.

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