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В соцсети ВКонтакте был размещен ролик, на котором запечатлен взрыв легкового транспортного средства на газовой заправке в башкирском городе Мелеуз.

Отмечается, что данный инцидент случился в субботу, 1 февраля, на заправочной станции, расположенной на улице Элеваторной. Представители регионального МЧС сообщили о том, что никто в результате взрыва не пострадал. Владелец автомобиля вызвал ГИБДД для оформления случившегося как дорожная авария.

Что касается размещенной записи, то она была сделана наружной камерой наблюдения. За кадром можно услышать работника АГЗС, объясняющего девушке, что на заправке имеются бетонные перегородки между колонами, которые позволили избежать больших разрушений. По предварительным сведениям, в автомобиле взорвался баллон с газом.

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