Телеканал “Звезда” опубликовал видеозапись посадки иракского пассажирского самолёта Airbus A320-211, который ночью 6 февраля приземлился на авиабазе РФ Хмеймим в Сирии.

Как сообщается, этот лайнер направлялся в Дамаск, однако когда он должен был готовиться к приземлению, истребители F-16 ВВС Израиля начали ракетную атаку по пригородам столицы Сирии. Согласно имеющейся информации, было выпущено восемь ракет. В ответ были применены зенитно-ракетные комплексы ПВО.

В 2:14 ночи по московскому времени была передан сигнал “Опасность” и лайнер спустя минуту сменил свой маршрут. Военному командованию базы Хмеймим был направлен запрос на разрешение экстренной посадки.

После завершения обстрела, лайнер благополучно вылетел в аэропорт Дамаска.

