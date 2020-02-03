Эксперты решили разместить список наиболее красивых игровых проектов, вышедших в последнее время на мобильные устройства.

На 7-м месте оказался ролевой экшен Darkness Rises, который многими изданиями назван лучшим в своем жанре среди мобильных проектов. Он обладает интересной историей, динамичным геймплеем и эффектными добиваниями, которые демонстрируются со всех сторон. Затем идет шутер Shadowgun Legends, который может похвастаться великолепными пейзажами и детализированными противниками.

Любителям гонок следует обратить внимание на Asphalt 9: Legends, а поклонники многопользовательских игр наверняка по достоинству оценят Black Desert Mobile. Потом идет змоби-песочница LifeAfter: Night Falls с элементами выживания. Тем, кому не по душе живые мертвецы, могут сыграть в мобильную версию ARK: Survival Evolved с динозаврами. 1-ю строчку занял сетевой шутер Call of Duty: Mobile, который получил невероятно красивую графику.