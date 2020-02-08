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В Тарском районе Омской области местный житель обратился в полицию с сообщением о найденных останках лося и эмбрионе.

Инцидент произошел вечером в девяти километрах от базы отдыха в Таре. На место происшествия отправились сотрудники полиции, которые подтвердили факт находки. Сообщается, что мужчина нашёл останки лосихи во время вечерней прогулки по тайге.

Согласно имеющейся информации, также полицейские обнаружили на месте происшествия две гильзы и следы от протектора шин, оставшиеся, судя по всему, от браконьеров. В настоящее время следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По факту незаконной охоты сотрудники правоохранительных органов организовала проверку.

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