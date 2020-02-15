Вчера, 14 февраля, в городе Брянск состоялось выступление Ольги Бузовой, исполнительницы и ведущей из РФ. Поклонники начали одаривать знаменитость цветами уже на вокзале.

Многие местные жители ждали приезда звезды на вокзале. Они вручили ей букет тюльпанов и большого плюшевого мишку. Затем Бузова тут же поехала в здание цирка, в котором и состоялся ее концерт. Отмечается, что все билеты были раскуплены за очень короткий отрезок времени, поэтому зал был полностью заполнен людьми.

После концерта певица разместила в социальных сетях обращение к своим поклонникам из Брянска, поблагодарив их за невероятно теплый прием. Бузовой также было очень приятно узнать, что в день всех влюбленных жители Брянска решили выбрать именно ее.