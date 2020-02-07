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Ольга Бузова во время встречи с французским дизайнером Жаном Полем Готье призналась в том, что никогда профессионально не училась петь и танцевать.

Перед этим дизайнер рассказал Бузовой, что он никогда не брал уроки рисования для того, чтобы создавать свои эскизы. Бузова, в свою очередь, заявила, что в юности у неё были другие занятия, нежели танцы и пение. Сейчас она учится всему этому – пению, танцам, концертной деятельности, во время своих гастролей, которые она совершает по всей стране.

В настоящее время в планах певицы организовать большое шоу, способное составить конкуренцию даже мировым проектам. Она уже договорилась с Готье о создании нескольких образов для этого концерта. Как он отметил, ему весьма интересна одежда для сцены. К слову, дизайнер пришёл в восторг от сценических образов Бузовой.

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