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В информагентстве Daily Mail сообщили о том, что ученые встревожены значительным скоплением больших белых акул в районе пляжных территорий Соединенных Штатов.

По словам экспертов, морские хищники были обнаружены в Мексиканском заливе, а также неподалеку от Флориды и Южной Каролины (штаты США). Среди обнаруженных акул специалисты заметили особи, длина которых составляла 4 метра, а вес – 500 килограмм. Ученые называют сложившуюся ситуацию аномальной.

Некоторые морские биологи считают, что акул-людоедов привлекли комфортные условия в вышеуказанных регионах: речь идет о наличии достаточного количества пищи и теплой воде. Информацию о крупных скоплениях морских хищниц предоставила организация Ocearch, занимающаяся изучением флоры и фауны океана.

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