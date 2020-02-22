Настя Каменских на своей странице в Instagram разместила видеоролик, вызвавший неоднозначную реакцию подписчиков.

На записи Настя предстала в широкой футболке, с собранными под кепку волосами, которая к тому же была надета козырьком назад. Её муж Потап напротив, показался в “женском образе” – только что вышедший из душа, с полотенцем на голове и прикрывающийся покрывалом. Кроме того, он явно скрывает “беременный” живот.

В связи с этим некоторые подписчики посчитали, что Каменских и Потап таким образом намекнули на интересное положение Насти, и поинтересовались, можно ли их поздравлять с пополнением. Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары “поехала крыша”.