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В Новосибирске родители школьницы обратились в правоохранительные органы, заявив, что неизвестный мужчина заставляет их дочь отправлять ему интимные фотоснимки.

В полиции организовали проверку по факту случившегося. Правоохранители выяснили, что сотрудник полиции из Нижегородской области, притворяясь подростком в социальных сетях, смог уговорить пострадавшую отправить ему фото в обнаженном виде. Он отмечал, что его предыдущая девушка делала то же самое, и уверял девочку, что ничего постыдного в этом нет.

Стражи правопорядка задержали своего коллегу и начали проведение допроса. Они также возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Согласно предварительной информации, от действий подозреваемого пострадали еще несколько девочек.
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