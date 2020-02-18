Специалисты Массачусетского университета обнаружили способ получения электричества из воздуха.

В этом им помогает белковая бактерия Geobacter, которая была открыта ещё 30 лет назад. Бактерию обнаружили в илистых осадках реки Потомак. Было выявлено, что она обладает способностью производить магнетит из белковых молекул. Долгое время это открытие не использовалось.

Сейчас же учёные создали бактериальную нанопроволоку, способную проводить электричество. Из этой проволоки толщиной в 7 микрометров был собран генератор воздуха Air-gen, который непрерывно вырабатывает чистую энергию.

Как отмечается, подключение нескольких белковых проводов даёт энергию, достаточную для подзарядки смартфона. При этом они способны работать даже в условиях низкой влажности, таких как воздух Сахары.

В настоящее время ведётся работа над созданием крупномасштабных систем на основе белковых нанопроводов.