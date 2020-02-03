Неймар получил желтую карточку за унизительный финт

Во время матча 22-го тура чемпионата Франции, в рамках которого встретились “ПСЖ” и “Монпелье”, Неймар получил от судьи желтую карточку.

Как сообщается, бразильский игрок получил предупреждение из-за издевательского финта против игрока “Монпелье”, который арбитр посчитал унизительным. Инцидент произошёл на 38-й минуте встречи. Неймар обыграл Арно Суке, пробросив мяч над ним. Главный арбитр Жером Бризар после этого продемонстрировал желтую карточку.

Позднее, в перерыве, Неймар пожаловался на действия Бризара своему партнёру по команду Марко Верратти. Как оказалось, Бризар его слышал и попросил успокоиться.

После этого Неймар возмущённо крикнул арбитру “Успокоиться? Моя задница”. Отмечается, что за эту фразу он может получить дисквалификацию.

