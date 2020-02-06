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72-летний мужчина, находясь за рулем Toyota RAV4, врезался в два автомобиля, а также повредил ограждение и газгольдерный короб кафе, в ходе парковки возле своего дома.

Данное ДТП случилось в среду, 5 февраля, на улице Калинина. В первую машину пьяный пенсионер врезался сразу же после въезда во двор – он поцарапал ее бампер и содрал регистрационный знак. Затем мужчина поставил свой автомобиль на свободное место, но уже через минуту принял решение перепарковаться.

Во время следующего маневра водитель столкнулся с Honda Fit, а потом снова протаранил первый автомобиль и в конце врезался в два контейнера, установленных на стене здания. Сотрудники кафе вызвали охранников, которые задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции. Пенсионер признался, что перед поездкой выпил водку.

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