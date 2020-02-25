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Инсайдер Минг-Чи Куо сообщил о том, что Apple готовится показать своей первый MacBook на базе чипсетов ARM, предназначенных для мобильных устройств, в 2021 году.

В настоящее время все современные модели ноутбуков «яблочной» компании базируются на процессорах Intel. Судя по всему, она хочет стать более независимой, поэтому начала потихоньку переводить свои ноутбуки на собственные ЦП. Релиз первого подобного девайса должен состояться примерно через двенадцать-восемнадцать месяцев.

В Apple данные сведения подтверждать не стали. Однако следует отменить, что на ARM сейчас работают практически все мобильные продукты компании, начиная от «умных» часов и заканчивая планшетами. К тому же эти процессоры нередко применяются в промышленности.

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