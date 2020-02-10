Специалисты опубликовали 5 романтичных методов для сжигания лишних калорий. На 5-м месте оказались поцелуи, способные за час сжечь до 90 калорий.

Согласно словам экспертов, даже обычное раздевание может избавить вашего избранника или избранницу от 10 калорий, а если сопроводить этот процесс медленной музыкой, то можно добиться еще больших результатов. Обычный танец позволит сжечь до 100 калорий всего за 30 минут, а массаж – 80 калорий.

Во время массажа врачи советуют размять самые труднодоступные мышцы, чтобы достичь наилучшего эффекта. К тому же эта лечебная процедура нередко перетекает в секс, который дает возможность избавиться от 140 калорий за 30 минут. Эту цифру можно легко увеличить, если делать более глубокие вдохи и выдохи.