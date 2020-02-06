Аналитический центр “Мир квартир” сообщил о подорожании вторичного жилья в Подмосковье на 4,3%.

Так, самое дорогое жилье в дальнем Подмосковье находится в Наро-Фоминске, где стоимость квадратного метра около 80 тысяч рублей. Следом идут Дубна – 78,6 тысячи рублей за кв. м., Ступино – 75 тысяч рублей, Чехов – 76,6 тысячи рублей, Сергиев Посад – 69 тысяч.

Наиболее дешевое жилье в Егорьевске – 47,7 тысячи рублей за квадратный метр, Воскресенске – 52 тысячи рублей, Орехово-Зуеве – 54,7 тысячи рублей, Павловском Посаде – 58 тысяч рублей и Шатуре – 58,3 тысячи рублей.

В целом, жильё подорожало в 12 городах из 15, и лишь в трёх незначительно подешевело. Отмечается, что средняя цена квадратного метра вторичного жилья в зоне 45 километров от МКАД составляет 63,4 тысячи рублей, а средняя стоимость квартиры – 3,2 миллиона рублей.