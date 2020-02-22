Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в своей новой публикации в Instagram рассказала о своём любимом городе.

Как оказалось, наиболее комфортным и подходящим для себя Наталья считает город Майами в штате США Флорида. На фото, прилагающемся к публикации, Наталья изображена бегущей по пляжу на фоне моря. Также она заявила, что родить ребёнка хотела бы именно в Майами.

Однако, вероятно, дождётся она этого не скоро – в комментариях Наталье был задан вопрос о её отношениях с мужем. Слухи о том, что у них в семье нелады, появились уже давно. И сейчас Наталья подтвердила, что с Сергеем живёт раздельно.

Впрочем, сейчас всё своё время она уделяет не поиску новых отношений, а своим родителям, которые так и не оправились после смерти Жанны. Также они в очередной раз подали в суд против Дмитрия Шепелева, требуя, чтобы он оплатил долг фонду, который в своё время собирал деньги на лечение Жанны.