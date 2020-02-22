читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в своей новой публикации в Instagram рассказала о своём любимом городе.

Как оказалось, наиболее комфортным и подходящим для себя Наталья считает город Майами в штате США Флорида. На фото, прилагающемся к публикации, Наталья изображена бегущей по пляжу на фоне моря. Также она заявила, что родить ребёнка хотела бы именно в Майами.

Однако, вероятно, дождётся она этого не скоро – в комментариях Наталье был задан вопрос о её отношениях с мужем. Слухи о том, что у них в семье нелады, появились уже давно. И сейчас Наталья подтвердила, что с Сергеем живёт раздельно.

Впрочем, сейчас всё своё время она уделяет не поиску новых отношений, а своим родителям, которые так и не оправились после смерти Жанны. Также они в очередной раз подали в суд против Дмитрия Шепелева, требуя, чтобы он оплатил долг фонду, который в своё время собирал деньги на лечение Жанны.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Peresvet – Stupino | Al Taawon – Emirates Ras Al-Khaimah | Al Bataeh – Dibba AL Fujairah | Al-Ain – Al-Wasl | Water – Kasese New Villa | Akhisar Belediyespor – Fatih Karagumruk | Bangkok FC – BTU United |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Российская авиация уничтожила две турецкие колонны бронетехники в Сирии

В издании avia.pro сообщили о том, что российские ВКС нанесли удар по… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 22 февраля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 22 февраля – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 22 февраля – ясно, до -10 °C | Южно-Сахалинск, 22 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев, 22 февраля – пасмурно, до 4 °C | Подольск, 22 февраля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир, 22 февраля – пасмурно, до 7 °C |