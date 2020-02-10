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Настасья Самбурская опубликовала в Instagram видео подготовки к новой фотосессии.

В кадре Самбурская позирует в откровенном наряде, состоящем из крохотного нижнего белья, украшенном кисточками. Образ бурлеск-певицы был дополнен серебристыми босоножками на высоком каблуке, укладкой, ярким макияжем, и микрофоном рядом с актрисой. Сама она сидит на барном стуле.

Как выяснилось, Настасья участвует в съёмках для мужского журнала Максим. Её образ никого из подписчиков не оставил равнодушным. В комментариях поклонники сравнили Самбурскую с Дитой фон Тиз и отметили, что мальчики и девочки будут в экстазе.

Впрочем, некоторые раскритиковали практически голую Настасью, а также заметили, что она сама совсем недавно “стебалась над голыми девицами в Instagram”.

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