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Сотрудники НАСА опубликовали фотоснимок древнего высохшего озера, которое расположено в Центральной Африке, в пустыне Сахара, и названо учеными Мега-Чад.

Площадь этого гигантского водоема составляла 400 километров в квадрате. Если бы он существовал и сейчас, то являлся бы наиболее крупным озером на планете. Сейчас на его месте расположено сравнительно небольшое озеро Чад. Специалисты считают, что Мега-Чад высох до нынешних размеров всего за 200-300 лет.

На размещенной фотографии можно легко заметить границы древнего водоема. Согласно словам экспертов, он существовал на этом месте примерно 7000 лет назад, а затем исчез, когда на территории Сахары внезапно пропал влажный период с большим выпадением осадков.
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