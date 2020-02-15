В Сызрани женщина, три года назад начавшая выращивать различные семена, обнаружила в одном из горшков с ростками непонятного “монстра”.

Напугавшаяся женщина поспешила рассказать об этом в Сети. По её словам, однажды утром она увидела в горшке нечто, напоминающее белых мохнатых пауков. Раньше она такого никогда не видела, так как всего лишь начинающая огородница. Выглядело это, по её словам, весьма жутко.

Пытаясь найти информацию в интернете, женщина пришла к выводу, что “пауки” являются каким-то редким видом плесени. Так, в результате наблюдений в течение нескольких дней она выяснила, что они появляются только тогда, когда она закрывает горшок с ростками пищевой плёнкой на ночь для создания парникового эффекта. Когда же она прекратила так делать, “пауки” больше не появлялись.