читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сызрани женщина, три года назад начавшая выращивать различные семена, обнаружила в одном из горшков с ростками непонятного “монстра”.

Напугавшаяся женщина поспешила рассказать об этом в Сети. По её словам, однажды утром она увидела в горшке нечто, напоминающее белых мохнатых пауков. Раньше она такого никогда не видела, так как всего лишь начинающая огородница. Выглядело это, по её словам, весьма жутко.

Пытаясь найти информацию в интернете, женщина пришла к выводу, что “пауки” являются каким-то редким видом плесени. Так, в результате наблюдений в течение нескольких дней она выяснила, что они появляются только тогда, когда она закрывает горшок с ростками пищевой плёнкой на ночь для создания парникового эффекта. Когда же она прекратила так делать, “пауки” больше не появлялись.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Menemen Belediyespor – Eskisehirspor | Young Africans FC – Tanzania Prisons | Wil – Schaffhausen | UD Benigánim – Paterna | CD Tarancon – La Roda | UD Collerense – Ud Poblense | CD Vera – Atletico Tacoronte |
Вам может понравиться

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 15 февраля – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи, 15 февраля – ясно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 15 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск, 15 февраля – небольшой снег, до -12 °C | Королев, 15 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск, 15 февраля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Армавир, 15 февраля – пасмурно, до 4 °C |